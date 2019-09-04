Политика Медицина без Супрун: глава минздрава Скалецкая определилась с задачами

2019-09-04 21:30 168

Единый пресс-хаб с парламентским комитетом по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, отсутствие комментариев по предшественнику Ульяне Супрун, и непонятная ситуация с заместителями. Так прошла первая пресс-конференция нового министра здравоохранения Зоряны Скалецкой. Рядом с ней все время находился ее советник, политтехнолог Дмитрий Раимов, который, скорее всего, замкнет на себе абсолютно всю коммуникацию с прессой.

Первым на пресс-конференции появился именно Раимов. Сверкнув красными кедами, он на русском языке попытался пошутить с журналистами: "Президента сегодня здесь не будет, почему вас так много?" Однако его тут же перебила появившаяся министр: "Українською, будь-ласка!"

Раимов тут же извинился, и продолжил. Он рассказал, что в ближайшее время между комитетом Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования и Минздравом будет создан пресс-хаб, который круглосуточно будет предоставлять журналистам всю необходимую информацию о ходе реформирования системы здравоохранения.

"Впервые у нас между комитетом и ведомством нет никаких разногласий", - отметил Раимов. Кстати, по всем вопросам работы пресс-хаба и комментариям он попросил обращаться к нему. Поэтому не исключено, что в будущем общение с прессой будет очень дозированным, а министр будет появляться перед СМИ в исключительных случаях.

По мнению политтехнолога Бориса Тизенгаузена, одной из главных задач Раимова станет именно формирование положительного медийного поля, но при этом министр будет доступна в исключительных случаях.

"То, что министр может быть не медийной персоной - это все понимают. Поэтому берут несколько "говорящих голов": помощников, пресс-секретарей, советников, и они эту функцию берут на себя. Мне кажется они именно по такой модели идут, учитывая, что господин Раимов как раз специализируется на формировании медийного поля, то мы понимаем, что там идет как раз перекос именно в эту сторону. Как раз медийщики будут формировать ответы и политику в общении с министерством", - отметил политтехнолог.

Сама Зоряна Скалецкая довольно бойко выступала перед журналистами. Несмотря на некоторую нервозность, свою речь она начала с того, что кратко прошлась по состоянию дел, которые ей достались от Ульяны Супрун. Причем свою предшественницу она не вспомнила ни разу. Как и не прокомментировала состояние дел, которое ей досталось. Но даже по тем заявлениям, которые прозвучали, было понятно: работы непочатый край.

Министр назвала главные приоритетные направления, над которыми будет работать министерство - это порядок реагирования на инфекционные вспышки для предотвращения эпидемий, вопрос вакцинирования взрослых, первичная и вторичная медпомощь. Она признала, что ситуация с предоставлением вторичной помощи на данный момент весьма сложная. Кроме того, Скалецкая считает, что работа по оптимизации медицинских учреждений неудовлетворительна.

"Мы активно работаем в этом направлении, но ситуация сложилась такая… чтобы запустить в следующем году полностью вторичку через Национальную службу здоровья, через договоры, согласно с предусмотренным законом гарантированным пакетом, еще много не сделано", - подчеркнула министр.

Кроме того, Скалецкая назвала своими приоритетами увеличение продолжительности жизни, рост рождаемости в стране, которая за последние пять лет сократилась на 40%, и здоровье ребенка.

"Ребенок не может выйти на митинг или написать в Фейсбуке о том, что он не получил медицинской помощи", - выдала явно ранее заготовленную фразу министр.

Однако на ряд вопросов, касающихся кадровой политики в Минздраве, она отвечала довольно туманно. Например, весьма пространственно ответила на вопрос относительно подбора своих советников, которых она либо знает давно, либо ей рассказали о них "те или иные люди".

"Давайте посмотрим на эту картину более современным взглядом - это на сегодняшний день советники, которые нужны в эти минуты, сейчас, с той информацией, которую они могут принести и оказать максимальную поддержку", - отметила Скалецкая.

Что касается кадровой политики в ведомстве в целом, министр уточнила, что решение по заместителям принимает Кабмин.

"Правительство принимает решение по замах. Я сразу информирую, что вся работа всех заместителей, которые не были назначены, будет проводиться только по поручению министра без всяких самовольных желаний. Если кто-то из них будет делать что-то без поручения министра, это будет расцениваться как саботаж", - подчеркнула министр.

В то же время Скалецкая довольно категорично заявила, что с нардепом от "Слуги народа" Михаилом Радуцким она не знакома. Напомним, народного избранника "засекли" СМИ в момент, когда он с кем-то переписывался по телефону. В переписке он говорил, что Скалецкая - это "его человек".

"Я с Михаилом Радуцким, если и пересекалась, то разве что на эфирах… Ничего более, кроме смысла относительно того, чтобы передать резюме, не было", - заявила министр.

В целом, говорить что-то о профессионализме или непрофессионализме нового министра пока еще очень рано, учитывая, что Скалецкая на своем посту пробыла всего несколько десятков часов. Но судя по прыти, с которой заработала Рада и новый Кабмин, времени на "раскачку" у нового главы Минздрава точно не будет. Поэтому результаты или их отсутствие станут тоже скоро видны.