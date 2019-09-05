Политика Глава ВАКС Елена Танасевич пояснила, сколько и каких дел заберет себе Высший антикорсуд

2019-09-05 11:42 162

Местные суды передадут в Высший антикоррупционный суд более трех тысяч дел.

"Сегодня, 5 сентября 2019 года мы начинаем нашу деятельность. К компетенции ВАКС отнесены 22 составы преступления с тем условием, что они совершаются специальным субъектом, и размер ущерба превышает 500 тысяч гривен.

С местных общих судов в ВАКС должны поступить более 3 тысяч уголовных производств, из которых только 190 дел - те, по которым досудебное расследование заканчивало НАБУ под процессуальным руководством САП", - сообщила глава ВАКС Елена Танасевич.

По ее словам, были избраны 6 следственных судей, которые будут осуществлять судебный контроль за соблюдением прав и свобод человека.

“Сформировано в первой инстанции семь коллегий, которые будут осуществлять судебное разбирательство уголовных производств по сути, в апелляционной палате функционировать четыре коллегии, которые будут осуществлять апелляционный пересмотр решений суда первой инстанции”, - рассказала Танасевич.

Напомним, в состав суда входит 38 судей. Из них 11 работают в Апелляционной палате суда. Согласно закону, Антикоррупционному суду подсудны уголовные производства по коррупционным преступлениям, в случае если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и более раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц (на данный момент – 968 тыс. гривен). Судьям, а при необходимости и членам их семей предоставляется круглосуточная охрана, а жилье оснащается охранной сигнализацией и тревожными кнопками сигнализации.