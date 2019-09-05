Политика Советник Зеленского рассказал, почему президент не подписал закон о химической кастрации педофилов

2019-09-05 18:30 84

 

В среду, 4 сентября, президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон химической кастрации педофилов из-за того, что он недоработан. Об этом заявил внештатный советник президента Украины, народный депутат от партии "Слуга народа" Гео Лерос в эфире большого политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NEWSONE.

"Вы читали правки, которые просил Мустафа Найем внести в этот закон? Я лично поддерживаю этот закон абсолютно, но там должна быть конкретная норма",- рассказал он.

Лерос также объяснил, что дополнения к закону необходимы для того, чтобы не было ложных обвинений.

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