Политика Советник Зеленского рассказал, почему президент не подписал закон о химической кастрации педофилов

2019-09-05 18:30 84

В среду, 4 сентября, президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон химической кастрации педофилов из-за того, что он недоработан. Об этом заявил внештатный советник президента Украины, народный депутат от партии "Слуга народа" Гео Лерос в эфире большого политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NEWSONE.

"Вы читали правки, которые просил Мустафа Найем внести в этот закон? Я лично поддерживаю этот закон абсолютно, но там должна быть конкретная норма",- рассказал он.

Лерос также объяснил, что дополнения к закону необходимы для того, чтобы не было ложных обвинений.