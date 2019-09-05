Украина Стало известно, сколько лет займет в Украине приватизация госимущества

2019-09-05 14:45 252

Масштабную приватизацию в Украине возможно провести в течение пяти лет, считает и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

"У меня есть внутренняя уверенность, что на этот раз с приватизацией все получится",- сообщил он в интервью РБК-Украина.

Чиновник обосновал свои ощущения тем, что "новый политический бомонд сразу начинают говорить о том, что они не собираются становиться профессиональными политиками, они пришли для того, чтобы реализовать конкретные задачи, и они видят, что могут сделать это за пять лет".

По его словам, "за три года приватизацию сделать нельзя, но за пять можно".

"И мы разработали пошаговый план, который сейчас еще детализируется, по поводу того, какие решения, законы и механизмы должны быть заложены на уровне Рады и Кабмина, чтобы такое экономическое явление как приватизация была закончена за пять лет", - сказал Трубаров.

Фонд госимущества до конца года может продать два объекта из перечня объектов большой приватизации - шахту Краснолиманская и Президент-отель. Эти предприятия, не нужно долго готовить к приватизации, это достаточно простые объекты с точки зрения советников.