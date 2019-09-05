Украина Блеснувшая безграмотностью министр образования решила ускорить реформу в школах

2019-09-06 17:34 324

Министр образования Украины Анна Новосад в комментарии НВ призналась, что попытается продолжить и даже ускорить реформу школьного образования, которую начала ее предшественница Лилия Гриневич.

Анна Новосад наметила для себя такие приоритетные задачи на посту главы Минобразования:

1. Изменение управления и финансирования высшего образования и науки - лучшие должны получить ресурсы и автономию.

2. Ускорение реформы Нова українська школа.

3. Построение престижного и современного профессионального образования.

МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСАД ПОЙМАЛИ НА ТОТАЛЬНОЙ БЕЗГРАМОТНОСТИ

Напомним, Анна Новосад была назначена на должность министра 29 августа. Вскоре она получала общеукраинскую известность, написав пост в ФБ со множеством грамматических и логических ошибок.