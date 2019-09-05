Украина Блеснувшая безграмотностью министр образования решила ускорить реформу в школах

2019-09-06 17:34 324

Министр образования Украины Анна Новосад в комментарии НВ призналась, что попытается продолжить и даже ускорить реформу школьного образования, которую начала ее предшественница Лилия Гриневич. 

Анна Новосад наметила для себя такие приоритетные задачи на посту главы Минобразования:

1. Изменение управления и финансирования высшего образования и науки - лучшие должны получить ресурсы и автономию.

2. Ускорение реформы Нова українська школа.

3. Построение престижного и современного профессионального образования.

МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСАД ПОЙМАЛИ НА ТОТАЛЬНОЙ БЕЗГРАМОТНОСТИ

Напомним, Анна Новосад была назначена на должность министра 29 августа. Вскоре она получала общеукраинскую известность, написав пост в ФБ со множеством грамматических и логических ошибок.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Глава Минобразования Анна Новосад пообещала научиться писать без ошибок

2019-09-03 15:13 834

документ Министра образования Анну Новосад поймали на тотальной безграмотности

2019-09-02 13:16 10185

У Зеленского рассказали, кто может занять место Супрун и Гриневич

2019-07-28 10:00 1665

НАБУ заведет уголовное дело по факту незаконного обогащения Гройсмана

2019-01-17 09:13 4425

Еще новости в разделе "Украина"

Блеснувшая безграмотностью министр образования решила ускорить реформу в школах

2019-09-06 17:34 324

В Украине запретили эффективное обезболивающее и жаропонижающее средство

2019-09-06 15:35 516

Благодаря сериалу "Чернобыль" установлен рекорд посещаемости зоны отчуждения

2019-09-06 14:46 312

Телеканал NewsOne запросил помощи у президента ПАСЕ из-за давления

2019-09-06 14:12 417
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Блеснувшая безграмотностью министр образования решила ускорить реформу в школах 2019-09-06 17:34 324
В Украине запретили эффективное обезболивающее и жаропонижающее средство 2019-09-06 15:35 516
Благодаря сериалу "Чернобыль" установлен рекорд посещаемости зоны отчуждения 2019-09-06 14:46 312
Телеканал NewsOne запросил помощи у президента ПАСЕ из-за давления 2019-09-06 14:12 417

Лента

видео 20:33 Стала известна дата выхода фильма по сериалу "Во все тяжкие" - трейлер и сюжет
19:36 Депутата поймали на подделке документов - за фальшивый диплом грозит 5 лет тюрьмы
18:29 Одна из крупнейших авиакомпаний Франции на грани банкротства - уже отменены все рейсы
17:34 Блеснувшая безграмотностью министр образования решила ускорить реформу в школах
16:28 Facebook уличили в хранении 419 млн телефонов пользователей на сервере без пароля
15:35 В Украине запретили эффективное обезболивающее и жаропонижающее средство
14:46 Благодаря сериалу "Чернобыль" установлен рекорд посещаемости зоны отчуждения
14:12 Телеканал NewsOne запросил помощи у президента ПАСЕ из-за давления
13:43 Торговая война Трампа с Китаем: мировая экономика потеряет 850 млрд долларов
13:16 Стало известно, зачем на следующей неделе в Киев приедет миссия МВФ