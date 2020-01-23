Политика Анна Новосад призвала с пониманием относиться к ее финансовым аппетитам

2020-01-23 14:13 165

После возмутившего украинцев публичного заявления о том, что 36 тысяч в месяц для нее слишком мало, министр образования и науки Анна Новосад начала оправдываться на своей странице в Facebook.

"Я понимаю, что то, что я сказала в своем интервью, было не в той интерпретации. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко", - написала она.

Чиновница попыталась оправдаться, что учителя получают очень мало, и нужно что-то менять, чтобы люди этой классификации получали достойную оплату, а также чтобы были нормальные зарплаты у профессионалов. Новосад также заявила, что для нее должность министра - это не способ получения больших доходов.

Новосад также отметила, что поддерживает позицию правительства в том, что чиновники должны получать хорошие зарплаты и должна быть оценка работы, которая в дальнейшем и будет влиять на оплату труда.

Напомним, ранее министерша пожаловалась на слишком маленькую зарплату министра в 36 тыс. грн и заявила, что не может на такие гроши содержать ребенка.