Политика Никто даже не высказал претензий: Новосад не понимает, почему Кабмин отправили в отставку

2020-03-07 11:00 129

Экс-глава Министерства образования Анна Новосад не понимает, за что правительство отправили в отставку. Об этом она рассказала в интервью Радио НВ.

По ее словам, способ, который Верховная Рада выбрала для отставки министров, был нецивилизованным. Также Новосад подчеркнула, что не поняла претензий депутатов, поскольку никто даже не высказал по пунктам свое недовольство.

"Главная претензия в том, что мы не поняли, какие к нам претензии. У меня как у министра образования и науки, очевидно, было много ошибок, мы не все успели. Но я не услышала артикулированный список замечаний к моей работе, работе моей команды", - отметила бывший министр.