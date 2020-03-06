Политика Никто даже не высказал претензий: Новосад не понимает, почему Кабмин отправили в отставку

2020-03-07 11:00 129

 

Экс-глава Министерства образования Анна Новосад не понимает, за что правительство отправили в отставку. Об этом она рассказала в интервью Радио НВ.

По ее словам, способ, который Верховная Рада выбрала для отставки министров, был нецивилизованным. Также Новосад подчеркнула, что не поняла претензий депутатов, поскольку никто даже не высказал по пунктам свое недовольство.

"Главная претензия в том, что мы не поняли, какие к нам претензии. У меня как у министра образования и науки, очевидно, было много ошибок, мы не все успели. Но я не услышала артикулированный список замечаний к моей работе, работе моей команды", - отметила бывший министр.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Денис Шмыгаль детально пояснил, в каком случае подаст в отставку

2020-03-06 18:28 507

Гетьманцев пошел против позиции президента

2020-03-05 21:04 753

В Беларуси выдвинули "нефтяной ультиматум" Путину

2020-03-05 20:30 546

Рада отправила в отставку генпрокурора Рябошапку

2020-03-05 19:45 450

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский назвал дедлайн по переговорам с Путиным

2020-03-07 11:30 231

Никто даже не высказал претензий: Новосад не понимает, почему Кабмин отправили в отставку

2020-03-07 11:00 129

Меркель ждет премьера Шмыгаля в Берлине

2020-03-07 10:30 144

Жить в кредит не прекратим! Новый премьер признал, что снова будем брать деньги у МВФ

2020-03-06 20:33 447
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Зеленский назвал дедлайн по переговорам с Путиным 2020-03-07 11:30 231
Никто даже не высказал претензий: Новосад не понимает, почему Кабмин отправили в отставку 2020-03-07 11:00 129
Меркель ждет премьера Шмыгаля в Берлине 2020-03-07 10:30 144
Жить в кредит не прекратим! Новый премьер признал, что снова будем брать деньги у МВФ 2020-03-06 20:33 447

Лента

12:00 Водителей ожидают новые штрафы: официальное заявление
11:30 Зеленский назвал дедлайн по переговорам с Путиным
11:00 Никто даже не высказал претензий: Новосад не понимает, почему Кабмин отправили в отставку
10:30 Меркель ждет премьера Шмыгаля в Берлине
10:00 Курс доллара в марте: эксперты рассказали, как будет штормить валютный рынок
фото 22:12 Впервые в истории прототипом куклы Barbie стала украинская спортсменка
21:36 Китайские медики рассказали, как защитить свой дом от коронавируса COVID-19
20:33 Жить в кредит не прекратим! Новый премьер признал, что снова будем брать деньги у МВФ
19:35 Смартфон постоянно за нами шпионит: как удалить все собранные записи и данные
18:28 Денис Шмыгаль детально пояснил, в каком случае подаст в отставку