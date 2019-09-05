Политика Эрдоган в ультимативной форме напомнил Западу про обещанную помощь

2019-09-06 12:15 33

Турция может открыть западные границы страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии и Запад не окажет Анкаре обещанную помощь.

"У нас нашли приют 4 млн беженцев. До какого-то момента мы тянем этот груз, но извините, мы не можем это делать бесконечно. Если зона безопасности не будет создана, и если мы не получим обещанную помощь Запада, нам придется открыть свои двери. Пусть посмотрят тогда сами, каково это. Конечно, мы продолжим поддерживать беженцев, пока сможем. Но есть опасность новой волны беженцев", – заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре

По его словам, разработаны предложения по созданию зоны безопасности на севере Сирии, которая может частично решить проблемы проживания сирийских беженцев.

"У нас есть прекрасное предложение: давайте вместе создадим такую зону для них, построим им дома, вокруг сделаем сады, чтобы они там могли жить по-человечески, в безопасности. Не рыбу им дадим, а удочки. И им будет хорошо, и Турции полегчает", – сказал турецкий лидер.

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