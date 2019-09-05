Политика В Антикоррупционный суд поступило первое дело

2019-09-05 19:30 390

 

Антикоррупционная прокуратура передала на рассмотрение суда обвинительный акт о присовении средств Государственного научно-исследовательского и проектного института титана.

Специализированная антикоррупционная прокуратура в четверг, 5 сентября, направила в Высший антикоррупционный суд первый обвинительный акт, сообщает пресс-служба САП.

"САП утвержден и направлен в ВАСУ обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного института титана, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в течение 2012-2013 годов служащий в сговоре с другими лицами перечислил госпредприятием 1,258 млн долларов на счет офшорной компании на Британских Виргинских островах за работы и услуги, которые не предоставлялись.

Во время досудебного расследования подозреваемый находился под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, сегодня официально заработал Антикоррупционный суд. Его глава Елена Танасевич сообщила, что суд получит около трех тысяч дел, из которых от антикоррупционных ведомств менее 200.

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