Украина фото В Украине появятся новые деньги, в НБУ раскрыли детали: «уже этой осенью»

2019-09-05 20:30 570

Уже осенью этого года в Украине могут появится новые деньги

Речь идет о монетах пять гривен, сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий в четверг, 5 сентября.

«Сейчас я не готов сказать, когда будет выпуск (монет – ред.) 5 грн. Но думаю, это ожидается осенью», — сказал он.

Как сообщалось ранее, монеты номиналом 5 гривен будут введены в оборот в 2019 году и постепенно заменят купюры.

Выпустить в обращение монеты номиналом 10 грн планируют в 2020 году.

НБУ с 1 октября 2019 года выводит из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. и постепенно будет выводить из обращения монету номиналом 25 коп., однако пока она останется платежным средством.

По словам финансовых экспертов, Украина почти год нуждается в крупных купюрах — 2000 и 5000 гривен.

«Это признают в крупнейших банках страны: Украине уже год как нужны две новые купюры — 2000 и 5000 гривен. В таких структурах сконцентрированы крупные вкладчики, у которых депозиты исчисляются миллионами гривен (не ограничиваются 200 тыс. грн., гарантированными государством), и это не очень много в переводе на доллары. Это могут быть деньги от проданных квартир или от бизнеса — неважно. Во время выплаты вкладов люди требуют наличные и им носят их брикетами. Хорошо, если в наличии есть банкноты 500 гривен. Часто приходится выдавать и деньгами помельче, мешками. Многие банки жалуют на то, что НБУ не обеспечивает рынок пятисотками в нужных объемах», — утверждает эксперт Василий Невмержицкий.