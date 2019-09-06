Украина Режим тишины? На Донбассе растет число обстрелов, есть погибшие и раненые

2019-09-06 10:11 207

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 21 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский солдат погиб, еще один получил ранение.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС , в секторе оперативно-тактической группировки "Восток" вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Талаковки, Новогнатовки, Водяного, Лебединского, Новотроицкого, Верхнеторецкого, Авдеевки, Павлополя и Пищевика. В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ обстреляли позиции бойцов ВСУ в районе Зайцево, Пивденного, Золотого и Новгородского.

По данным штаба ООС, террористы обстреливали позиции наших бойцов из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения. Также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

"На протяжении минувших суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранение", - говорится в сообщении.