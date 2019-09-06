Политика Адвокат пояснил, почему Порошенко снова не явился на допрос в ГБР

2019-09-06 11:14 147

Сегодня пятый президент и нардеп от Евросолидарности Петр Порошенко второй раз за неделю не пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Как сообщают Вести, к журналистам вышел его адвокат и пояснил, что повестка не могла быть оформлена на 6 сентября.

"Она оформлена с нарушением процессуальных сроков", - сказал он и назвал происходящее фарсом.

По словам адвоката, сегодня должна была идти речь о вмешательстве в работу суда. 

Напомним, в ГБР ждали Порошенко на допрос 3 сентября, но он не явился. Тогда экс-президента хотели допросить по делу о злоупотреблении властью при принятии решений по земле в Николаевской области.

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