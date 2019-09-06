Украина Благодаря сериалу "Чернобыль" установлен рекорд посещаемости зоны отчуждения

2019-09-06 14:46 189

После выхода и мегауспеха мини-сериала о катастрофе в Чернобыле десятки тысяч туристов буквально ринулись в зону отчуждения. Так, в текущем году установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения ЧАЭС. В зоне отчуждения утвержден 21 маршрут для посетителей - 13 наземных, пять водных и три воздушные маршруты.

По данным Госгентства по управлению зоной, в течение восьми месяцев зону отчуждения посетили почти 75 тысяч туристов. Об этом говорится на странице агентства в Facebook.

ЧЕРНОБЫЛЬ ПОПАЛ В СПИСОК САМЫХ СТРАШНЫХ МЕСТ "ТЕМНОГО ТУРИЗМА"

"В этом году уже установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения - 74 671 турист за восемь месяцев. Только за август 2019 зону посетило 14 416 человек. С начала года этот показатель увеличился в пять раз: еще в январе-феврале зону посещали менее 3 тысяч человек в месяц, а начиная с марта количество туристов начала расти", - говорится в сообщении.

Старт полноценной работы водных и воздушных маршрутов станет возможным после завершения обустройства контрольно-пропускных пунктов, отмечают в агентстве.