Политика Бывших депутатов из Оппоблока Вилкула и Колесникова объявили в розыск

2019-09-06 12:42 423

Бывших народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова объявили в розыск.

Об этом сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко, напомнив, что регламентный комитет Верховной Рады заблокировал привлечение Вилкула и Колесникова к уголовной ответственности еще год назад .

По версии следствия, Дмитрий Колесников, находясь на должности главы Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса Государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я. Ю. Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв. м.

Экс-глава Днепропетровской ОГА Александр Вилкул, по версии следствия, в течение 2011-2012 гг. издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района. Вилкула также заподозрили в изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности ООО "АРТ ЛЕНД", из земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности.