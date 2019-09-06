Украина Телеканал NewsOne запросил помощи у президента ПАСЕ из-за давления

2019-09-06 14:12 228

Телеканал NewsOne обратился к президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы Лилиан Мари Паскье с просьбой обратить внимание на ситуацию, которая сложилась со свободой слова в Украине.

"Сейчас в Украине наблюдается последовательное и системное уничтожение независимых СМИ, которые не бояться показывать разные точки зрения и давать слово в прямом эфире представителям разных политических сил", - сказано в обращении.

Напомним, 5 сентября Нацсовет по телевидению и радиовещанию организовал заседание, где рассматривал нарушения, якобы найденные на телеканале в ходе внеплановой проверки.

"После длительного обсуждения ситуации и нежелания выслушать представителей телеканала, а вместо этого дав слово националистам, которые непонятно как попали в здание, Нацсовет принял решение и направил в суд требование лишить вещателя лицензии.

Не менее занимательно и то, что во время назначения очередной внеплановой проверки канала на надуманных основаниях, каждый гражданин мог собственными глазами увидеть предвзятое отношение членов Национального совета к телеканалу, ведь ожидаемые результаты были озвучены его членами еще до начала фактического проведения самой проверки. Член Национального совета Сергей Костицкий на заседании заявил: "...мы знаем - уже выяснены все факты, что происходит в эфире телеканала".

Подобное решение Национального совета фактически открывает дорогу для прекращения вещания одного из самых рейтинговых новостных телеканалов Украины - телеканала NewsOne. Но мы не сдадимся, и будем отстаивать право на вещание!" – говорится в заявлении телеканала.