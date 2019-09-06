Украина Телеканал NewsOne запросил помощи у президента ПАСЕ из-за давления

2019-09-06 14:12 228

Телеканал NewsOne обратился к президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы Лилиан Мари Паскье с просьбой обратить внимание на ситуацию, которая сложилась со свободой слова в Украине.

"Сейчас в Украине наблюдается последовательное и системное уничтожение независимых СМИ, которые не бояться показывать разные точки зрения и давать слово в прямом эфире представителям разных политических сил", - сказано в обращении.

Напомним, 5 сентября Нацсовет по телевидению и радиовещанию организовал заседание, где рассматривал нарушения, якобы найденные на телеканале в ходе внеплановой проверки.

"После длительного обсуждения ситуации и нежелания выслушать представителей телеканала, а вместо этого дав слово националистам, которые непонятно как попали в здание, Нацсовет принял решение и направил в суд требование лишить вещателя лицензии.

Не менее занимательно и то, что во время назначения очередной внеплановой проверки канала на надуманных основаниях, каждый гражданин мог собственными глазами увидеть предвзятое отношение членов Национального совета к телеканалу, ведь ожидаемые результаты были озвучены его членами еще до начала фактического проведения самой проверки. Член Национального совета Сергей Костицкий на заседании заявил: "...мы знаем - уже выяснены все факты, что происходит в эфире телеканала".

Подобное решение Национального совета фактически открывает дорогу для прекращения вещания одного из самых рейтинговых новостных телеканалов Украины - телеканала NewsOne. Но мы не сдадимся, и будем отстаивать право на вещание!" – говорится в заявлении телеканала.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

СБУ пытается возобновить в Одессе давление на импортеров методами Демчины – адвокат

2019-08-23 08:35 822

В "Слуге народа" заявили о необходимости возвращения Украины в ПАСЕ

2019-08-05 20:00 951

Что делать, если после приема лекарств не снижается давление

2019-07-20 12:00 3897

Демарш в ПАСЕ: к протесту Украины против возвращения РФ подключилась Великобритания

2019-07-08 15:14 852

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине запретили эффективное обезболивающее и жаропонижающее средство

2019-09-06 15:35 195

Благодаря сериалу "Чернобыль" установлен рекорд посещаемости зоны отчуждения

2019-09-06 14:46 186

Телеканал NewsOne запросил помощи у президента ПАСЕ из-за давления

2019-09-06 14:12 228

Шаурма, торты и жара: по Украине прошла волна массовых отравлений

2019-09-06 11:41 288
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине запретили эффективное обезболивающее и жаропонижающее средство 2019-09-06 15:35 195
Благодаря сериалу "Чернобыль" установлен рекорд посещаемости зоны отчуждения 2019-09-06 14:46 186
Телеканал NewsOne запросил помощи у президента ПАСЕ из-за давления 2019-09-06 14:12 228
Шаурма, торты и жара: по Украине прошла волна массовых отравлений 2019-09-06 11:41 288

Лента

16:28 Facebook уличили в хранении 419 млн телефонов пользователей на сервере без пароля
15:35 В Украине запретили эффективное обезболивающее и жаропонижающее средство
14:46 Благодаря сериалу "Чернобыль" установлен рекорд посещаемости зоны отчуждения
14:12 Телеканал NewsOne запросил помощи у президента ПАСЕ из-за давления
13:43 Торговая война Трампа с Китаем: мировая экономика потеряет 850 млрд долларов
13:16 Стало известно, зачем на следующей неделе в Киев приедет миссия МВФ
12:42 Бывших депутатов из Оппоблока Вилкула и Колесникова объявили в розыск
12:15 Эрдоган в ультимативной форме напомнил Западу про обещанную помощь
11:41 Шаурма, торты и жара: по Украине прошла волна массовых отравлений
11:14 Адвокат пояснил, почему Порошенко снова не явился на допрос в ГБР