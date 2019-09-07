Политика Гончарук предупредил украинцев о введении нового налога

2019-09-07 11:45 6492

 

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил создать Фонд развития человеческого капитала для IT-отрасли. Для этого он видит выходом введение добровольного сбора для сегодняшних участников рынка.

Такую идею премьер-министр озвучил в кулуарах встречи правительства с представителями этой отрасли. Гончарук считает, что средства можно будет направить на гранты и стипендии для талантливой молодежи, а также развитие образовательной инфраструктуры.

"Проблема - нехватка кадров… Мы надеемся создать условия, чтобы отрасль росла быстрее", - сказал он.

Глава Госналоговой службы Сергей Верланов конкретизировал инициативу премьера. Он пояснил, что суть предложения в специальной опции налогообложения для ФОП в IT-отрасли. Помимо 5%-го единого сбора, 1,5%-го военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат, айтишникам предложат платить добровольный взнос. Если ставка в 2020-ом будет ограничена 1%, и постепенно повышаться до 5% в 2024 году.

При этом Гончарук отметил, что такое финансирование отрасли позволит ей за 10 лет нарастить объемы экспорта с $3 млрд до 10 млрд, а количество занятых в ней увеличится с 165 тыс. до 650 тыс. человек.

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