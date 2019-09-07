Политика Сколько зарабатывает украинский нардеп и что в эту сумму входит

2019-09-07 14:30 537

Депутаты получают от 100 000 до 150 000 грн в месяц, в эту сумму входят:

• Оклад (составляет 19 210 грн без учета налогов)

• «Депутатские» (составляют 40 000 грн без уплаты налога и являются возмещением расходов, которые появляются при выполнении депутатских полномочий.)

• Проезд и оплата за разговоры по телефону (компенсация за проезд составляет приблизительно 7500 грн, за телефонные разговоры начисляется компенсация около 5000 грн)

• Компенсация за аренду жилья (составляет около 19 500 грн)

• Средства на оплату труда помощников (приблизительно 48 000 грн; у депутата может быть до 31 помощника).