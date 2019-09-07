Политика Разумков предложил отобрать у нардепов паспорта

2019-09-07 13:30 333

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что намерен бороться за "работоспособность парламента". По его словам, народные депутаты - такие же люди, как и прочие граждане Украины, которых за единственный прогул могут уволить с работы.

Однако спикер предлагает не только сурово наказывать нардепов-прогульщиков (вплоть до увольнения, то есть, лишения депутатской корочки - соответствующий законопроект уже подан в Раду.) По его словам, у нардепов нужно... отбирать паспорта!

"Я бы на время сессии отбирал загранпаспорта (у депутатов), и выдавал бы их, когда человек едет за границу на время командировки. У нас, несмотря на то, что происходило в пятницу (когда голосовали за "увольнение нардепов за прогулы", что происходило в комитетах - такое впечатление, что очень многие избиратели в Европе... Я понимаю, что многие выехали, но не столько же", - заявил спикер в прямом эфире "Свободы слова".