Спорт Литва – Украина: смотреть онлайн матч отбора Евро-2020

2019-09-07 14:00 132

Сборная Украины по футболу в субботу, 7 сентября, проведет очередную встречу отборочного турнира к Евро-2020.

Команда Андрея Шевченко на поле стадиона ЛФФ в Вильнюсе сразится с командой Литвы.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛИТВА – УКРАИНА

Поддержать "желто-синих" в важном матче можно будет у экранов телевизоров благодаря трансляции на общенациональном канале "Украина".

Кроме того, поединок можно будет увидеть в эфире специализированного "Футбол 1", а также российского вещателя "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА ЛИТВА – УКРАИНА

Фаворитом противостояния в Вильнюсе считается гостевая команда. Ставки на победу украинцев принимаются с коэффициентом 1,27.

Ничья оценивается котировкой 5,00. А показатели на сенсационный успех литовской сборной достигают уровня 13,00.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Поединок доверили обслуживать бригаде арбитров из Боснии, которую возглавляет Ирфан Пельто.

Помогать ему будут лайнсмены Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельжо. Роль четвертого судьи исполнит Драган Петрович.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– Думаю, Ярмоленко готов сыграть 90 минут. Я вижу, что нет у него никаких проблем. Он отлично тренируется, находится в хорошей физической форме и в отличном настроении. С составом определюсь перед игрой. Но мне будет очень сложно. Ребята приезжают в сборную с огромным желанием, тренируются с самоотдачей, чем ставят меня в тяжелое положение. Хотелось бы, чтобы так было всегда.

Вальдас Урбонас, главный тренер сборной Литвы:

– Мы видим характер нынешней сборной Украины, который формируется под влиянием тренера Андрея Шевченко. Они пытаются владеть мячом в любое время и в любом месте, играют комбинационно. Украинцы провели очень успешный поединок с Сербией (5:0), в котором продемонстрировали просто потрясающую реализацию голевых моментов.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Литва: Барткус – Янкасукас, Андрюшкявичюс, Климавичюс, Паленис, Черных, Сливка, Шимкус, Баравикас, Лаукжямис, Новиковас

Украина: Пятов – Миколенко, Матвиенко, Бурда, Караваев, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Ярмоленко, Мораес

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинцы уверенно лидируют в квинтете, имея в активе 10 набранных очков. Литва же замыкает турнирную таблицу с одним баллом в активе.