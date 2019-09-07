Политика У Зеленского сделали сенсационное заявление: русский язык может стать официальным

2019-09-07 12:35 606

Жителям Донбасса могут сделать официальным русский язык

Глава офиса президента Андрей Богдан поделился с журналистами сенсационной новостью. Как считает соратник главы государства, русский язык на Донбассе вполне может стать официальным. Однако это вероятно только после проведения референдума.

Андрей Богдан предлагает поставить вопрос так: «Мы можем Донецкой и Луганской области позволить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране?», и варианты: да и нет.

Если будут положительные результаты, тогда Донецк и Луганск могут общаться на русском языке.

Журналист, услышав ответ Богдана, спросил, понимает ли тот силу данного прецедента. Тогда глава офиса поинтересовался: «Давайте еще угробим пятнадцать тысяч наших граждан на войне?».

Однако инициативу сделать русский язык вторым государственным Богдан воспринял негативно.

По словам соратника президента, он из Львова и у него там «б*ндеровцы». Также он сообщил, что выступает за украинский язык и за Украину.

Как отметил Андрей Богдан, проблему нужно решать, а не только говорить о ней.

Напомним, в Верховной Раде произошел скандал с угрозами заблокировать трибуну. Парламентская группа «За майбутнє» выступила с требованием ввести открытые списки.

Представитель парламентской группы, нардеп от округа №19 Игорь Гузь сообщил, что у него есть замечания и в «Слуге народа» должны объявить о голосовании по открытым спискам. А если этого не случится, то депутаты будут блокировать работу Рады.

Ранее мы писали, что эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен рассказал — опасения по поводу снятия депутатской неприкосновенности по сути своей беспочвенны.