У Зеленского сделали сенсационное заявление: русский язык может стать официальным

Жителям Донбасса могут сделать официальным русский язык
Глава офиса президента Андрей Богдан поделился с журналистами сенсационной новостью. Как считает соратник главы государства, русский язык на Донбассе вполне может стать официальным. Однако это вероятно только после проведения референдума.
Андрей Богдан предлагает поставить вопрос так: «Мы можем Донецкой и Луганской области позволить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране?», и варианты: да и нет.
Если будут положительные результаты, тогда Донецк и Луганск могут общаться на русском языке.
Журналист, услышав ответ Богдана, спросил, понимает ли тот силу данного прецедента. Тогда глава офиса поинтересовался: «Давайте еще угробим пятнадцать тысяч наших граждан на войне?».
Однако инициативу сделать русский язык вторым государственным Богдан воспринял негативно.
Как отметил Андрей Богдан, проблему нужно решать, а не только говорить о ней.
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