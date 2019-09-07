Политика Фейгин сообщил имена украинцев, которых сегодня вернут на родину из РФ

2019-09-07 12:00 468

В обмене удерживаемыми между Украиной и РФ участвуют 24 задержанных в прошлом году у Керченского пролива моряка и 11 украинских политзаключенных. Об этом сообщил адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин в Twitter.

“По моим данным обмен на 35 человек. 24 моряка и 11 осуждённых украинцев: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров”, — написал адвокат.

Напомним, среди украинских моряков, захваченных в ноябре 2018 года возле Керченского пролива: Роман Мокряк, Юрий Безъязычный, Андрей Артеменко, Матрос Андрей Эйдер, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Богдан Небылица, Вячеслав Зинченко, Сергей Цибизов, Сергей Попов, Владистав Костышин, Андрей Опрыско, Олег Мельничук, Михаил Власюк, Виктор Безпальченко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Владимир Лисовый.

Также Фейгин добавил, что родственники украинских заключённых едут в аэропорт.

Напомним, украинские моряки и политзаключенные 7 сентября выехали в аэропорт.

Позже адвокат Полозов сообщил о начале обмена между Россией и Украиной.