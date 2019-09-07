У Владимира Зеленского высказались об экономической блокаде Донбасса
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил в одном из своих интервью, что снятие экономической блокады Донбасса ничего не принесет.
По словам Данилюка, нужно называть вещи своими именами — это не блокада, а ограничительные торговые меры, которые ввели в ответ на национализацию наших предприятий на оккупированных территориях, пишет BBC Украина.
Решение СНБО принято в связи с тем, чтобы эти предприятия перестали платить положенные налоги в украинский госбюджет.
Когда становится вопрос о снятии ограничительных мер, надо помнить, какие шаги будут с другой стороны.
Сейчас рассматриваются несколько вариантов, но говорить о них Александр Данилюк отказался. По словам главы СНБО, любые документы, готовящиеся к рассмотрению советом имеют гриф.