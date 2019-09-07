Политика У Зеленского раскрыли детали секретного решения по Донбассу: «Это меры для…»

2019-09-07 11:55 5598

У Владимира Зеленского высказались об экономической блокаде Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил в одном из своих интервью, что снятие экономической блокады Донбасса ничего не принесет.

По словам Данилюка, нужно называть вещи своими именами — это не блокада, а ограничительные торговые меры, которые ввели в ответ на национализацию наших предприятий на оккупированных территориях, пишет BBC Украина.

Решение СНБО принято в связи с тем, чтобы эти предприятия перестали платить положенные налоги в украинский госбюджет.

Когда становится вопрос о снятии ограничительных мер, надо помнить, какие шаги будут с другой стороны.

Сейчас рассматриваются несколько вариантов, но говорить о них Александр Данилюк отказался. По словам главы СНБО, любые документы, готовящиеся к рассмотрению советом имеют гриф.

Только в комплексе может сработать любое решение, но не отдельно само по себе.