Политика В России предложили Киеву заключить соглашение о правовом положении граждан

2019-09-08 15:00 546

 

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Россией и Украиной, которое позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное преследование. Об этом сообщается на сайте российского омбудсмена в воскресенье, 8 сентября.

"Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, и желающих вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами разрешить вопросы о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах", - сказано в заявлении Москальковой.

Так, по мнению омбудсмена, состоявшийся накануне обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной должен стать частью системной программы действий по деэскалации конфликта, нормализации двусторонних отношений, а также стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.
"Важно провести широкую разъяснительную работу о гарантиях прав граждан, участвующих в процессах по возращению с целью недопущения их последующего привлечения к уголовной ответственности в случае желания переместиться из Украины в Россию либо обратно, а также не допустить возможных спекуляций, связанных с обращением в межгосударственные судебные органы и международные организации под надуманными предлогами", – считает Москалькова.

Также она добавила, что в списке тех, кто в ходе обмена вернулся в Россию, есть люди свыше 70 лет, а также молодые граждане (20-25 лет), но в основном это люди среднего возраста - 40-50 лет. По ее словам, в списки на обмен были включены российские военнослужащие, которые были захвачены на границе с Крымом при получении документов о высшем образовании, граждане, которые стали жертвами конфликта на юго-востоке Украины или были участниками событий в Доме профсоюзов в Одессе. Кроме того, в РФ передали граждан, "чье единственное преступление заключалось в том, что они поддержали воссоединение Крыма с Россией".

"Вместе с тем сегодня в местах принудительного содержания на Украине остается еще немало граждан России, нуждающихся в помощи, защите их прав и желающих вернуться на Родину, поэтому важно продолжать работу", - резюмировала Москалькова.

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