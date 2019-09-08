Украина Украинцам придется вернуть деньги государству: кого это затронет

2019-09-08 11:30 3081

В пропрезидентской политсиле «Слуга народа» готовят масштабную проверку бюджетникам, под ударом может оказаться каждый.

Об этом сообщил парламентарий Даниил Гетманцев, пишет politeka.

«Для начала будет составлен единый автоматический реестр всех льготников. Это означает, что в единую базу попадет информация о каждом, кто получает деньги от государства (базу будут постоянно наполнять новой информацией). Причем персональные данные будут при этом защищены законом. Никто из чиновников не должен разглашать эти сведения. Иначе грозит уголовная ответственность», — говорится в сообщении.

После этого за дело возьмутся соответствующие государственные службы, которые начнут проверять украинцев.

«Потом службы, выдающие бюджетную помощь от государства проверят, действительно ли человек нуждается в этой помощи и не предоставил ли он подложные документы. Проверка будет происходить в три этапа, причем, последний может продолжаться еще три года после того, как выплату отменили», — подчеркивается в сообщении.

Если же в ходе проверки будут обнаружены нарушения, то все полученные из бюджета средства необходимо будет вернуть.

«В случае, если гражданин добровольно это сделать откажется, то органы власти могут обратиться в суд и взыскать всю незаконно выплаченную сумму в бюджет», — уточняется в сообщении.