Политика Вашингтон вышел из переговоров с радикальной группировкой "Талибан" в Афганистане

2019-09-09 13:44 177

США отзывают своего представителя на мирных переговорах в Афганистане с радикальной группировкой "Талибан" Залмая Халилзада.

Как сообщил госсекретарь Майк Помпео телеканалу CNN, Вашингтон отозвал своего представителя на мирных переговорах Халилзада, который вел переговоры с экстремистской группировкой "Талибан".

Также он выразил надежду, что боевики-талибы "изменят свое поведение", так как "Талибан" "перешел черту", совершив очередной теракт в Кабуле, в результате которого погиб американский солдат.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отменил мирные переговоры с лидерами афганских талибов по того, как повстанческая группа взяла на себя ответственность за атаку в Кабуле, во время которой погибли 11 жителей города и солдат американских Вооруженных сил.

В свою очередь представители афганского радикального движения "Талибан" пригрозили США увеличением потерь американских солдат из-за отмены Трампом мирных переговоров. По словам лидеров талибов, они будут и в дальнейшем вести "джихад" против американских войск, которых "Талибан" считает оккупантами.