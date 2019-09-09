Политика В Евросоюзе заявили, что не признают любые "выборы" в оккупированном Крыму

2019-09-09 13:16 237

Руководство Евросоюза, некоторые страны блока и Грузия заявили о непризнании так называемых "выборов", организованных Россией в аннексированном Крыму, сообщает Крым. Реалии.

"Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Поэтому мы не признаем проведение местных выборов Россией на Крымском полуострове, а также местных или национальных представителей, избранных на территории, которая является украинской", – сообщило Представительство Европейского союза в Украине на запрос журналистов.

О непризнании "выборов" заявили по меньшей мере шесть стран: Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Грузия и Польша.

Так, в МИД Польши, напомнили, что Россия нарушила международное право, аннексировав Крым, что подтверждает резолюция Генеральной ассамблеи ООН от 2014 года.

"В таком контексте Польша признает незаконными действия российских властей в оккупированном Крыму и считает результаты любых" выборов "(на территории полуострова) недействительными", - говорится в заявлении министерства.

Аналогичные заявления обнародовали внешнеполитические ведомства других стран.