В Евросоюзе заявили, что не признают любые "выборы" в оккупированном Крыму

Руководство Евросоюза, некоторые страны блока и Грузия заявили о непризнании так называемых "выборов", организованных Россией в аннексированном Крыму, сообщает Крым. Реалии.
"Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Поэтому мы не признаем проведение местных выборов Россией на Крымском полуострове, а также местных или национальных представителей, избранных на территории, которая является украинской", – сообщило Представительство Европейского союза в Украине на запрос журналистов.
О непризнании "выборов" заявили по меньшей мере шесть стран: Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Грузия и Польша.
Так, в МИД Польши, напомнили, что Россия нарушила международное право, аннексировав Крым, что подтверждает резолюция Генеральной ассамблеи ООН от 2014 года.
"В таком контексте Польша признает незаконными действия российских властей в оккупированном Крыму и считает результаты любых" выборов "(на территории полуострова) недействительными", - говорится в заявлении министерства.
Аналогичные заявления обнародовали внешнеполитические ведомства других стран.