Украина "Украина — это свобода", - рэпер Серега пояснил, почему решил сменить гражданство

2019-09-10 15:46 507

Белорусский рэпер Серега заявил, что собирается получить украинское гражданство. Об этом он заявил в эфире шоу "Танцы со звездами".

Сергей Пархоменко утверждает, что принял такое решение недавно.

"Украина для меня — это свобода. Я хочу быть здесь, среди этих людей. Это моя земля. Мне здесь хорошо", - сказал Серега (Сергей Пархоменко).

Он сказал, что в Украине встретил "девушку, которая стала матерью его детей". Также он добавил, что здесь живет его дядя.

Напомним,  Пархоменко  имеет бессрочный вид на жительство в Украине.

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