"Украина — это свобода", - рэпер Серега пояснил, почему решил сменить гражданство

Белорусский рэпер Серега заявил, что собирается получить украинское гражданство. Об этом он заявил в эфире шоу "Танцы со звездами".
Сергей Пархоменко утверждает, что принял такое решение недавно.
"Украина для меня — это свобода. Я хочу быть здесь, среди этих людей. Это моя земля. Мне здесь хорошо", - сказал Серега (Сергей Пархоменко).
Он сказал, что в Украине встретил "девушку, которая стала матерью его детей". Также он добавил, что здесь живет его дядя.
Напомним, Пархоменко имеет бессрочный вид на жительство в Украине.