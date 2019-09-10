Сотрудника НАПК поймали на торговле секретной информацией из Госреестра деклараций

Сотрудник Национального агентства по предотвращению коррупции незаконно копировал конфиденциальную информацию из деклараций и передавал ее третьим лицам.
Об этом заявил директор Госбюро расследований Роман Труба.
Мужчина получал доступ к Единому государственному реестру деклараций благодаря служебному ключу. Он копировал на отдельный носитель идентификационные кода, серии и номера паспортов, места жительства, даты рождения, местонахождения объектов.
Сотрудник НАПК скопировал информацию из деклараций 11 работников Киевского теруправления ГБР, руководителей Генпрокуратуры, судей, народного депутата, депутата местного совета и сотрудников Национальной полиции.