Украина Сотрудника НАПК поймали на торговле секретной информацией из Госреестра деклараций

2019-09-10 14:45 249

Сотрудник Национального агентства по предотвращению коррупции незаконно копировал конфиденциальную информацию из деклараций и передавал ее третьим лицам.

Об этом заявил директор Госбюро расследований Роман Труба.

Мужчина получал доступ к Единому государственному реестру деклараций благодаря служебному ключу. Он копировал на отдельный носитель идентификационные кода, серии и номера паспортов, места жительства, даты рождения, местонахождения объектов.

Сотрудник НАПК скопировал информацию из деклараций 11 работников Киевского теруправления ГБР, руководителей Генпрокуратуры, судей, народного депутата, депутата местного совета и сотрудников Национальной полиции.

 

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