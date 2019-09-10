Украина В Харькове суд уже в третий раз переименовал проспект Григоренко/Жукова

2019-09-12 09:13 210

Харьковский окружной административный суд признал противоправным переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова. 

"Признать противоправным и отменить решение Харьковского городского совета Харьковской области 27 сессия седьмого созыва от 19 июня 2019 года N1667/19 О рассмотрении электронной петиции", – говорится в решении суда.

Указано, что на решение суда можно подать апелляцию в течение 30 дней.

Приговор суда уже прокомментировал в Facebook директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович: "Победа! Суд отменил решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова".

Напомним, 19 июня харьковский горсовет принял решение о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Местная полиция открыла уголовное дело из-за этого решения. Позже Украинский институт нацпамяти обратился в ГПУ из-за голосования горсовета Харькова за возвращение проспекту города имени советского маршала Жукова. Также партия экс-президента Украины Петра Порошенко Европейская солидарность в суде обжаловала это решение.

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