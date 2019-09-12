Украина Мощные лесные пожары под Чернобылем начали тушить самолетами

2019-09-12 12:44 228

В селе Новые Соколы Киевской области вчера начался масштабный лесной пожар. Огонь бушует в 50 километрах от Чернобыля.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, пожар возник на территории Дымарского лесничества около 12:25. Произошло возгорание лесной подстилки на площади около четырех гектаров, которое переросло в верховой пожар.

"К тушению привлечены 62 человек и 11 единиц техники, из них от ГСЧС 30 человек личного состава и 7 единиц техники, два самолета АН-32П и вертолет МИ-8", - сообщили в ведомстве.

В результате сильных порывов ветра произошло распространение огня. Сейчас общая площадь лесного пожара составляет около шести гектаров. Жертв и пострадавших в результате пожара на данный момент нет.

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