Освобожденный Балух назваал единственный способ победить в войне с РФ

Освобожденный из российского заключения крымский активист Владимир Балух считает, что Украина не должна отвечать на агрессию России зеркально.
"Что было самым ценным? За этот период пришло осознание, что Украина ни в коем случае не имеет права отвечать на их действия зеркально, как любят говорить в Кремле. Злом зло не победишь. За три-четыре дня до обмена в одной из книг я встретил высказывание Конфуция: "Если ты ненавидишь – значит, ты побежден". Это правда. Однако, если бы мне три года назад кто-то такое сказал, я бы очень спорил. А теперь сразу согласился. Пережитое, пройденный путь позволил мне это осознать", - сказал Балух в интервью Liga.net.
Также он отметил, чтобы одержать победу, нужно не ненавидеть, а научиться очень точно понимать саму природу действий РФ.
Напомним, 7 сентября в Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.
Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ РФ утверждали, что обнаружили в его доме 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Сам Балух и его защитники утверждают, что его наказывают за проукраинскую позицию – во дворе его дома находился флаг Украины. С 29 марта он находился в исправительной колонии № 4 в Торжке Тверской области, что в 1,5 тыс. км от его дома в Крыму. Балуха регулярно отправляли в штрафной изолятор в российской колонии, где он отбывал наказание. Последний раз это произошло в конце июля. До этого Балуха помещали в ШИЗО, где он провел в общей сложности около двух месяцев.