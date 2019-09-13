Украина Освобожденный Балух назваал единственный способ победить в войне с РФ

2019-09-13 18:29 243

Освобожденный из российского заключения крымский активист Владимир Балух считает, что Украина не должна отвечать на агрессию России зеркально. 

"Что было самым ценным? За этот период пришло осознание, что Украина ни в коем случае не имеет права отвечать на их действия зеркально, как любят говорить в Кремле. Злом зло не победишь. За три-четыре дня до обмена в одной из книг я встретил высказывание Конфуция: "Если ты ненавидишь – значит, ты побежден". Это правда. Однако, если бы мне три года назад кто-то такое сказал, я бы очень спорил. А теперь сразу согласился. Пережитое, пройденный путь позволил мне это осознать", - сказал Балух в интервью Liga.net.

Также он отметил, чтобы одержать победу, нужно не ненавидеть, а научиться очень точно понимать саму природу действий РФ.

Напомним, 7 сентября в Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ РФ утверждали, что обнаружили в его доме 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Сам Балух и его защитники утверждают, что его наказывают за проукраинскую позицию – во дворе его дома находился флаг Украины. С 29 марта он находился в исправительной колонии № 4 в Торжке Тверской области, что в 1,5 тыс. км от его дома в Крыму. Балуха регулярно отправляли в штрафной изолятор в российской колонии, где он отбывал наказание. Последний раз это произошло в конце июля. До этого Балуха помещали в ШИЗО, где он провел в общей сложности около двух месяцев.

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