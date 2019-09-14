Украина За что полиция имеет полное право штрафовать "евробляхи"

2019-09-14 14:00 270

 

Законопроект есть, но реальный штраф - 8,5 тыс. и выносится полицейским на месте

 В настоящее время "Десятое" основание остановки практически позволяет инспектору остановить любую "евробляху". Даже если водитель не нарушал Правил дорожного движения.

При этом, 22.08.2019 полиции предоставлено право штрафовать водителей за управление автомобилем в отношении которого нарушены сроки временного ввоза и за управление автомобилем другим лицом, чем то, которое ввезло автомобиль на территорию Украины.

Штраф составляет 8,5 тыс. и выносится полицейским на месте совершения правонарушения. Если нарушение совершено этим же водителем повторно в течение года, то штраф составляет уже 17 тыс. грн. с лишением права управления сроком на 1 год и с платным изъятием авто или без такового. Согласно этой норме штрафы накладывает суд на основании протокола, составленного полицейским на месте остановки.

На сегодня рассматривается вопрос об отсрочке действия этих штрафов, однако сейчас штрафы действуют и полиция при обнаружении нарушения обязана их применять.

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