Украина В Минздраве решили создать Офис пациента

2019-09-16 21:30 264

Министерство здравоохранения намерено создать в Украине Офис пациента, который должен помочь пациентам контактировать с министерством. Об этом заявила глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

"Мы создаем Офис пациента, деятельность которого будет связана с тем, чтобы все обращения, вся коммуникация осуществлялась не через улицу, звонки, а через один структурированный инструмент, точку входа. Офис пациента возглавит министр. Также в нем будет секретариат, который будет организовывать его работу. Это будет та точка коммуникации, из которой потом будут выходить все необходимые для пациентов решения, системные изменения", - отметила министр.

При этом она озвучила приоритет подконтрольного ей ведомства - сказала безопасность пациента и защита его прав.

"Безопасность пациента - это когда есть права и они реализуются. Безопасность пациента обеспечивается организацией, когда в пределах больницы созданы все управленческие условия, когда врачи придерживаются всех требований. То есть безопасность пациента это соблюдение всех стандартов и протоколов в системе. Это внутренние организационные вопросы и так же это создание в целом в стране правил", - объяснила Скалецкая.

Вместе с тем она подчеркнула, что в перечень основных прав входят превентивность заболеваемости и доступность медпомощи.

"Вся деятельность в секторе общественного здоровья направлена на превентивность заболеваемости и является реализацией этого права. На сегодня это не только вопрос иммунизации. Это также доступность помощи, не только физическая и географическая, но и финансовая. Эти вещи были составной реформы, они точно не будут упущены. Программа "Доступные лекарства" тоже является частью этого, и задачей новой команды будет анализ того, что мы можем себе позволить и где ее расширить. Следующее - это право получения информации... Также это информированное согласие, право выбора, в том числе врача, методов профилактики, диагностики. И также право на конфиденциальность, право защищенности. Право на уважение времени пациента (имеется в виду очереди на лечение или оперативное вмешательство). Право на помощь, которая отвечает стандартам качества... Право на безопасность, на доступность современных технологий, в частности, это доступность к инновационным лекарствам. Право на устранение сильной боли, наиболее остро этот вопрос стоит для паллиативных пациентов. Также должен быть максимальный уделено максимальное внимание потребностям пациента. Право на жалобу, на возмещение убытков. Этот инструмент есть, но с ним нужно работать", - пояснила министр.

По ее словам, Минздрав уже ведет определенные работы в этой сфере, и намерен воплотить некоторые решения в скором время.

"Мы говорим о том, что эти права есть и о них нужно заботиться. Некоторые решения государство может воплотить в ближайшем времени, остальные можно решить в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - резюмировала глава Минздрава.