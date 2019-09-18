Политика Коломойский заявил о намерении судиться с Гонтаревой из-за сгоревшего особняка

2019-09-18 12:43 453

Экс-владелец национализированного "ПриватБанка" считает, что обвинения в его причастности к поджогам задели его  честь и достоинство. Игорь Коломойский заявил о намерении судиться с экс-главой Нацбанка. Напомним, ранее Валерия Гонтарева обвинила его в организации поджога дома.

"Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки", - сказал Коломойский в комментарии LB.ua.

РЕАКЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО И АВАКОВА НА СОЖЖЕНИЕ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ

Коломойский уточнил, что речь идет о защите чести и достоинства в украинских судах.

"Конечно, она же гражданка Украины, чего я за ней в других судах бегать буду", - добавил бизнесмен.

Ранее Гонтарева заявила, что поджог ее дома и автомобиля невестки, а также ДТП с ней в Лондоне организованы Коломойским. При этом полиция не исключает и версию поджога дома Гонтаревой по ее заказу. Не секрет, что Гонтаревой в последнее время активно интересуются украинские правоохранители. А череда последних происшествий может быть выгодна самой экс-главе НБУ, как весомый аргумент запросить политического убежища в Великобритании. Напомним, ранее она и сама не исключала такой возможности, отказавшись приезжать в Киев для дачи показаний.

ФОТО - ПОД КИЕВОМ СОЖГЛИ ОСОБНЯК ЭКС-ГЛАВЫ НБУ ГОНТАРЕВОЙ

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