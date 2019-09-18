Украина Украинцев предупредили о резком росте цены на дизель

2019-09-18 18:30 99

"Консалтинговая группа "А-95" заявляет, что сегодня, 18 сентября, нефтеперевалочный морской порт Южный остановил работу, после того, как 17 сентября остановился нефтеперевалочный комплекс в Херсоне.

Об этом написал директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн на своей странице в социальной сети Facebook.

"Топлива для отгрузки осталось на один день. В резервуарах находится 27 тыс. т дизтоплива из Греции, которое сюда возят уже несколько лет. По последним данным, энергетическая таможня готовит документы на отказ оформление этой партии, так как таможенная лаборатория нашла там превышение по сере в размере 0,1% от норматива. При этом в документах лаборатории указано, что погрешность исследования составляет 1,7%. При этом есть минимум пять разных исследований этой партии в международных лабораториях, которые показали содержание серы 9,4 ppm, т.е. в пределах нормы", - написал он.

По словам Куюна, уже сегодня из-за дефицита ажиотажная составляющая в цене вагонных партий дизтоплива достигла 2900 грн/т или более 10%. Так, если себестоимости закупки в Беларуси с учетом маржи трейдера $20/т равняется 24772 грн/т, то продают по 27330 грн/т или с допнаценкой 2558 грн/т или более 100 баксов на тонне.

Как сообщалось ранее, "Консалтинговая группа "А-95" ранее заявляла, что на сентябрь прогнозный дефицит в балансе дизельного топлива составляет 150 тысяч тонн.

Тем временем ДТ в Украине может подорожать минимум на 1,5 грн/л из-за взрывов в Саудовской Аравии.