Украина Кабмин забирает ГТС у Нафтогаза - что и как изменится в ближайший месяц

2019-09-20 13:16 273

Кабмин Гончарука опубликовал постановление с планом отделения от Нафтогаза независимого оператора украинской газотранспортной системы. Правительство определило модель отделения ГТС от Нафтогаза как такую, которая находится в госсобственности и не подлежит приватизации. При этом общество с ограниченной ответственностью Оператор газотранспортной системы Украины сможет подать в НКРЭКУ запрос на сертификацию оператора газотранспортной системы.

Кабмин также утвердил план мероприятий по выполнению требований о независимости оператора газотранспортной системы. В числе мероприятий — внесение законопроекта об изменениях в законодательство о газотранспортной системе до 10 октября и увеличение уставного капитала Оператора ГТСУ.

Увеличения уставного капитала планируют добиться путем отчуждения Укртрансгазом собственных необоротных и оборотных материальных активов, используемых в процессе осуществления деятельности по транспортировке газа. Дедлайн — 1 декабря.

Кроме того, Кабмин проведет инвентаризацию имущества, используемого при транспортировке газа до 10 октября, и оценит долю в уставном капитале Оператора газотранспортной системы Украины до 1 декабря.

Также правительство рассмотрит до 1 ноября проект договора купли-продажи доли в уставном капитале Оператор ГТСУ в размере 100% уставного капитала между Укртрансгазом и Магистральными газопроводами Украины на условиях рассрочки на 15 лет. Права перейдут оператору с 1 января 2020 года. Кроме того, правительство до нового года обеспечит полную передачу имущества Оператору ГТСУ.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Кабмине решили в течение шести месяцев упразднить трудовые книжки

2019-09-19 09:11 816

Вятрович безработный: Кабмин уволил главного декоммунизатора Украины

2019-09-18 14:45 2424

У Зеленского заявили о компромиссе по "ПриватБанку" с олигархом Коломойским

2019-09-18 08:40 774

Транзит газа в ЕС в 2020 году: стали известны коварные планы Газпрома

2019-09-17 15:46 747

Еще новости в разделе "Украина"

В Киеве депутат получил по голове кирпичом во время разговора с полицейскими

2019-09-20 14:13 174

Кабмин забирает ГТС у Нафтогаза - что и как изменится в ближайший месяц

2019-09-20 13:16 273

Курсы валют на 20 сентября: Нацбанк снова опустил доллар и евро

2019-09-20 11:14 450

С октября выводятся из оборота монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек

2019-09-20 10:45 942
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Киеве депутат получил по голове кирпичом во время разговора с полицейскими 2019-09-20 14:13 174
Кабмин забирает ГТС у Нафтогаза - что и как изменится в ближайший месяц 2019-09-20 13:16 273
Курсы валют на 20 сентября: Нацбанк снова опустил доллар и евро 2019-09-20 11:14 450
С октября выводятся из оборота монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек 2019-09-20 10:45 942

Лента

15:37 Глава МИД Украины пояснил причины согласия Киева на формулу Штайнмайера
14:46 Президент Зеленский подписал закон об антикоррупционном суде
14:13 В Киеве депутат получил по голове кирпичом во время разговора с полицейскими
13:44 Стала известна дата встречи Зеленского с Трампом - о чем будут говорить
13:16 Кабмин забирает ГТС у Нафтогаза - что и как изменится в ближайший месяц
фото 12:43 После отчета в Конгрессе глава Facebook Цукерберг сразу же отправился к Трампу
документ 12:15 Зеленскому предложили отменить внешнее тестирование в школах и колледжах
11:46 Конгресс США одобрил выделение $250 млн Украине на закупку вооружения
11:14 Курсы валют на 20 сентября: Нацбанк снова опустил доллар и евро
10:45 С октября выводятся из оборота монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек