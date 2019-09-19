Украина Банкнота в 1000 гривен: Первый выпуск планируют осуществить в объеме 5 млн штук

2019-09-19 17:30 321

Дальше он будет осуществляться по мере поступлений заказов от банков и потребностей экономики

Национальный банк Украины планирует осуществить первый выпуск банкнот номиналом 1000 гривен в объеме 5 млн штук. Об этом сообщил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает "Укринформ".

"Мы планируем его (выпуск банкнот номиналом 1000 грн, - ред.) осуществить в объеме 5 млн штук. Это первый выпуск. Дальше он будет осуществляться по мере поступлений заказов от банков и потребностей экономики", - сказал Зайвенко.

Зайвенко также отметил, что на данный момент в обращении находится 140 млн штук монет 1 гривна, а номиналом 2 гривны – почти 124 млн штук.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины с 25 октября текущего года вводит в обращение банкноту номинала – 1000 гривен.

По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов, что, считают в НБУ, поможет легко определять номинал.

Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет - голубой.