Банкнота в 1000 гривен: Первый выпуск планируют осуществить в объеме 5 млн штук

Дальше он будет осуществляться по мере поступлений заказов от банков и потребностей экономики
Национальный банк Украины планирует осуществить первый выпуск банкнот номиналом 1000 гривен в объеме 5 млн штук. Об этом сообщил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает "Укринформ".
"Мы планируем его (выпуск банкнот номиналом 1000 грн, - ред.) осуществить в объеме 5 млн штук. Это первый выпуск. Дальше он будет осуществляться по мере поступлений заказов от банков и потребностей экономики", - сказал Зайвенко.
Зайвенко также отметил, что на данный момент в обращении находится 140 млн штук монет 1 гривна, а номиналом 2 гривны – почти 124 млн штук.
Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины с 25 октября текущего года вводит в обращение банкноту номинала – 1000 гривен.
По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов, что, считают в НБУ, поможет легко определять номинал.
Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет - голубой.