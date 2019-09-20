Украина Украинцам подняли цену на газ, названы цифры

2019-09-21 08:05 432

 

Уже в следующем месяце цены на газ вырастут на 4,9-5,6%. Новый тариф установил НАК «Нафтогаз».

Уточняется, что по таким ценам продавать газ будут для промышленных потребителей в октябре 2019 года. Вероятнее всего, цены на газ для населения также увеличатся, сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Согласно обнародованным ценам, в октябре газ для промышленных компаний будет стоить 4,9-5,45 тысячи гривен за тысячу кубометров (без НДС и расходов на его поставку и транспортировку) в зависимости от объемов покупки и условий оплаты.

Так, цены на газ для промышленности в Украине приближены к рыночным ценам, вырастут впервые с мая 2019 года. Летом и в сентябре цены на газ постоянно падали.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Кабмин забирает ГТС у Нафтогаза - что и как изменится в ближайший месяц

2019-09-20 13:16 852

С октября выводятся из оборота монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек

2019-09-20 10:45 1239

Рынок земли: В Кабмине назвали четкие сроки, когда можно будет продавать паи

2019-09-19 12:16 2325

Зима-2020 будет самой холодной за последние 30 лет: к чему готовиться украинцам

2019-09-17 17:00 41232

Еще новости в разделе "Украина"

В Госстате подсчитали, насколько увеличились расходы на субсидии

2019-09-21 10:00 105

Осенний призыв-2019: в ВСУ сообщили все подробности для призывников

2019-09-21 09:30 165

В Раде приняли «Закон о защите прав потребителей»: что изменится

2019-09-21 08:30 321

Украинцам подняли цену на газ, названы цифры

2019-09-21 08:05 432
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Госстате подсчитали, насколько увеличились расходы на субсидии 2019-09-21 10:00 105
Осенний призыв-2019: в ВСУ сообщили все подробности для призывников 2019-09-21 09:30 165
В Раде приняли «Закон о защите прав потребителей»: что изменится 2019-09-21 08:30 321
Украинцам подняли цену на газ, названы цифры 2019-09-21 08:05 432

Лента

10:00 В Госстате подсчитали, насколько увеличились расходы на субсидии
09:30 Осенний призыв-2019: в ВСУ сообщили все подробности для призывников
09:00 НБУ: Рост экономики оказался выше прогноза
08:30 В Раде приняли «Закон о защите прав потребителей»: что изменится
08:05 Украинцам подняли цену на газ, названы цифры
07:30 Рада внесла изменения в закон о военной службе
07:00 "Слуга народа" прилег отдохнуть прямо в сессионном зале Рады
видео 22:12 Стала известна дата выхода фильма по сериалу "Во все тяжкие" - трейлер и сюжет
21:36 В США прозрачно намекнули, что готовы защитить обиженную и испуганную Гонтареву
20:32 Суд разрешил следователям ГБР изъять секретные документы в Офисе президента