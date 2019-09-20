Украина Украинцам подняли цену на газ, названы цифры

2019-09-21 08:05 432

Уже в следующем месяце цены на газ вырастут на 4,9-5,6%. Новый тариф установил НАК «Нафтогаз».

Уточняется, что по таким ценам продавать газ будут для промышленных потребителей в октябре 2019 года. Вероятнее всего, цены на газ для населения также увеличатся, сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Согласно обнародованным ценам, в октябре газ для промышленных компаний будет стоить 4,9-5,45 тысячи гривен за тысячу кубометров (без НДС и расходов на его поставку и транспортировку) в зависимости от объемов покупки и условий оплаты.

Так, цены на газ для промышленности в Украине приближены к рыночным ценам, вырастут впервые с мая 2019 года. Летом и в сентябре цены на газ постоянно падали.