Украина Осенний призыв-2019: в ВСУ сообщили все подробности для призывников

2019-09-21 09:30 156

 

В осенней кампании на срочную военную службу будут призваны более 15 тысяч человек, в зону ООС их не отправят.

Более 15 тысяч призывников срочной военной службы ожидаются в рамках нынешней осенней призывной кампании, к выполнению задач в зоне проведения операции объединенных сил военнослужащие срочной службы привлекаться не будут. Об этом сообщил начальник управления персонала - заместитель начальника штаба командования Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Геннадий Долгашев на брифинге в пятницу, 20 сентября, передает Интерфакс-Украина.

"Стартует призывная кампания... Сроки проведения осеннего призыва - с 1 октября по 31 декабря 2019 года. Объем призыва - 15 тысяч 200 человек, из них 9 тысяч - Вооруженные силы Украины, 4400 - Нацгвардия Украины, Госпогранслужба - 1 тысяча человек, Государственная специальная служба транспорта - 800 человек", - рассказал Долгашев.

Он отметил, что призывной возраст в Украине в 2019 году - 20-27 лет, мужчины этой категории, признанные пригодными к срочной военной службе и не имеющие оснований для отсрочки, обязаны пройти службу в рядах ВСУ.

При этом Долгашев уточнил, что отсрочка от призыва даётся по состоянию здоровья на один год, также для получения образования и профессиональной деятельности. Кроме того, отсрочка может быть предоставлена в связи с нетрудоспособностью родственников и наличием ребенка до 3 лет.

"Хочу обратить внимание на то, что с сентября 2014 года, когда был подписан указ президента, четко определено, что военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в районе проведения операции объединенных сил не привлекаются. И этот указ выполняется", - заявил он.

По словам Долгашева, военкоматы проводят подготовку к призыву, проходят предварительные медицинские осмотра и распределение для отправки.

Он также напомнил, что призывники обязаны явиться в военкоматы при получении повестки, а невыполнение воинской обязанности влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Напомним, Кабмин увеличил численность подлежащих призыву на службу в апреле-июне – до 18 тысяч 752 человек.

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