Украина В Госстате подсчитали, насколько увеличились расходы на субсидии

2019-09-21 10:00 87

 

В Госстате подсчитали, насколько увеличилась сумма, предназначенная для компенсации затрат семей на оплату коммунальных услуг.

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-августе 2019 года составила 963,8 млн грн, что на 26,6%, или на 202,7 млн грн, выше показателя января-августа 2018 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Как отмечается, эти показатели приведены без учета временно неподконтрольной территории Крыма и Севастополя, а также части неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей

По данным Госстата, с начала 2019 года субсидии назначены 3 млн 159,9 тыс. семей, что составляет 128% общего количества обратившихся за ними и на 7,2% выше показателя за аналогичный период 2018 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одно домохозяйство в августе 2019 года увеличился на 46,9% по сравнению с августом 2018 года и составил 141,8 грн.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2018 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, составила 2,704 млрд 704,7 млн грн, что в 1,4 раза (или на 1,276 млрд грн) ниже показателя 2017 года.

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