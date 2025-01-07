Экономика В последний месяц 2024 года из госбюджета Украины была потрачена рекордная сумма

2025-01-07 13:35

По итогам декабря кассовые расходы государственного бюджета Украины составили рекордные 704,7 млрд грн по сравнению с 426,3 млрд грн в ноябре. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Минфина.

По сравнению с декабрем 2023 года расходы госбюджета в декабре 2024 выросли на 28,5%, в том числе по общему фонду - на 23,7%.

При этом в декабре благодаря значительной внешней помощи доходы госбюджета составили 470,4 млрд грн против 302,6 млрд грн в ноябре. В частности, по общему фонду они увеличились до 286 млрд грн с 220 млрд грн в ноябре.

В целом, по оперативным данным Минфина, за 2024 год госбюджет получил 3 трлн 120,5 млрд грн доходов, что на 448 млрд грн или 16,8% превышает показатель госбюджета-2023.

По общему фонду рост доходов составил 513,9 млрд грн, или 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, в частности, международная финансовая помощь в виде грантов составила 453,6 млрд грн по сравнению с 433,9 млрд грн в 2023 году.

Что касается расходов госбюджета, то в 2024 году они выросли по сравнению с 2023 годом на 464,5 млрд грн, или на 11,6% - до 4 трлн 479,3 млрд грн, в том числе по общему фонду - на 15%, или на 454, 5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.