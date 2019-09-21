Украина ВСУ заняли стратегически важные позиции на Донбассе

2019-09-21 11:30 219

 

В зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заняли стратегически важные позиции около оккупированной боевиками Горловки.

Об этом сообщают "Факты", также отмечая, что в день захвата позиций бойцы на передовой отбили 13 вражеских атак.

"С помощью лопат один из батальонов ВСУ вынужден был штурмовать горловскую землю, чтобы занять новые стратегически важные точки. Под обстрелами бойцы рыли по специальной схеме: 2-3 человека копают один ход, другие 2-3 – с другой стороны, остальные 5-6 их прикрывают. Докопали к позициям боевиков так, что теперь не только видят врага, но и хорошо слышат. Новые позиции не только улучшают тактическое состояние, но и обеспечивают военных топливом - в окопах нашли залежи угля", - отмечает издание.

При этом военные утверждают: еще немного времени, и вся Горловка будет под контролем сил ВСУ, но при условии, "если не будет приказа отходить назад".

По данным военных в тот же день на мариупольском направлении террористы били по позициям ООС из вооружения БМП и гранатометов, а возле Травневого, Луганского и Новомихайловки – из минометов.

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