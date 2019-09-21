Украина В Минобороны сообщили, что будут делать с вопросом призыва в ВСУ

2019-09-22 11:00 117

 

Глава Министерство обороны Андрей Загороднюк рассказал о приоритетные задачи оборонного ведомства и какие планы у Минобороны есть по призыву в ряды ВСУ.

На вопрос журналистов о первоочередных задачах перед министерством, а именно о том, “что вопросы военной службы, призыва так же среди первых шагов”, Андрей Загороднюк ответил: “Вообще генеральная позиция Минобороны, ВСУ — мы идем по пути профессионализации”.

Министр также добавил, что: “То есть наша задача в перспективе — это все же очень фокусироваться на профессиональных военнослужащих, тех, которые подписали контракт. Потому что сейчас военная служба — это в первую очередь опыт и знания. И, конечно же, люди, которые накапливают те знания, которые должны оставаться. То есть это выстраивание профессионального подхода как к сержантам, солдатам, офицерам и так далее. И это абсолютный приоритет у нас”.

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