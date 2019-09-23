Политика Сегодня целые районы Западного берега реки Иордан останутся без света

2019-09-23 15:14 75

Израильская компания "Хеврат хашмаль" начинает отключать электричество в населенных пунктах Палестинской автономии из-за долгов на сумму почти 1,3 млрд.

Как передает агентство Maan, с понедельника компания снизит подачу электричества на некоторые районы Западного берега реки Иордан. Пока речь идет об отключениях по расписанию, в определенные часы. Как известно, израильская компания обеспечивает нужды ПА и Газы в электричестве примерно на 91%.

Полностью от поставок израильского электричества зависят ряд арабских населенных пунктов в западной части долины реки Иордан, Рамалла, Аль-Бира, Бейт-Лехем и Иерихон.