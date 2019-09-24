Экономика Что будет с экономикой Украины в 2020 году - прогноз аналитиков Всемирного банка

2019-09-25 08:11 216

Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 2,7% в 2019 году. Как свидетельствуют данные в Global economic prospects, при этом рост экономики на 2020 год сохранен на уровне 3,4%, а на 2021 год – повышен на 0,1 п.п. до 3,8%.

Ожидается, что рост экономики будет умеренным в течение прогнозируемого горизонта, как в Восточной Европе, так и в Центральной Азии.

Темпы будущего роста в обоих регионах зависят от успешной реализации структурных реформ, направленных на улучшение деловой среды, достижение приемлемого уровня задолженности и реструктуризацию государственных предприятий (Беларусь, Кыргызская Республика, Молдова, Украина, Узбекистан).

ВБ отмечает, что отмена структурных реформ остается риском во многих странах, особенно в Армении, Азербайджане, Беларуси, Турции и Украине. Возобновление конфликта в Сирийской Арабской Республике или Украине может вызвать новые санкции.

Ранее во Всемирном банке прогнозировали, что рынок земель увеличит ВВП Украины на 2%.

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