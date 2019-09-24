Украина Суд вынес приговор пенсионеру, расстрелявшему соседей из-за громкой музыки

2019-09-24 21:00 237

 

В Одесской области к 11 годам тюрьмы приговорен пенсионер, который из-за громко включенной музыки застрелил соседа. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Преступление совершено в ноябре 2017 в городе Белгороде-Днестровском. В результате полученных огнестрельных ранений один из пострадавших скончался в машине скорой помощи, другой - с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу.

Причиной конфликта между соседями стала громкая музыка, которую пострадавшие слушали во дворе, распивая алкогольные напитки.

"Не дождавшись ответной реакции на сделанное замечание, 65-летний сосед выстрелил по ним из охотничьего ружья. Оба мужчины получили огнестрельные ранения головы, для одного из них выстрел стал роковым", - говорится в сообщении.

Как отмечается, следователями Белгород-Днестровского отдела полиции были собраны доказательства вины злоумышленника, которые вместе с обвинительным актом предоставлены суду.

Коллегия судей признала мужчину виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, и на основании санкций указанных статей назначила ему наказание в виде 11 лет лишения свободы. Кроме того, с осужденного взыскан в пользу жены погибшего материальный ущерб в сумме более 12 тыс. грн и 500 тыс. грн – за нанесение морального вреда.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Суде ЕС заявили, что санкции против бывшего непрезидента Януковича и его сына остались в силе

2019-09-24 16:05 525

Адвокат бывшего непрезидента Януковича заявил, что добился снятия санкций с его активов

2019-09-24 13:10 453

Анастасии Заворотнюк вынесли окончательный вердикт

2019-09-23 19:30 29157

Суд разрешил следователям ГБР изъять секретные документы в Офисе президента

2019-09-20 20:32 1194

Еще новости в разделе "Украина"

Суд вынес приговор пенсионеру, расстрелявшему соседей из-за громкой музыки

2019-09-24 21:00 237

В Украине стартовали стратегические военные учения "Казацкая воля-2019"

2019-09-24 14:43 435

В СНБО озвучили решение по санкциям против телеканалов NewsOne и 112

2019-09-24 14:12 831

фото Біля Львова будують на 30 гектарах парк Древній Звенигород

2019-09-24 14:07 354
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Суд вынес приговор пенсионеру, расстрелявшему соседей из-за громкой музыки 2019-09-24 21:00 237
В Украине стартовали стратегические военные учения "Казацкая воля-2019" 2019-09-24 14:43 435
В СНБО озвучили решение по санкциям против телеканалов NewsOne и 112 2019-09-24 14:12 831
фото Біля Львова будують на 30 гектарах парк Древній Звенигород 2019-09-24 14:07 354

Лента

22:00 Миссия МВФ в Украине оценила проект бюджета-2020
21:30 Волкер: РФ не выполняет свои обязательства в рамках минских соглашений
21:00 Суд вынес приговор пенсионеру, расстрелявшему соседей из-за громкой музыки
20:30 Врачи рекомендуют отказаться от использования йода и зелёнки
20:26 КАК УСТАНОВИТЬ ИНСТАЛЛЯЦИЮ «GEBERIT» ДЛЯ УНИТАЗА?
20:20 «КРАНКОМПЛЕКТ»: ТРАВЕРСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ С ДОСТАВКОЙ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ
20:00 Трамп ждет "больше честности" от Зеленского и Украины
19:30 Денисова рассказала, сколько украинцев незаконно удерживают в Крыму и РФ
19:00 Макрон рассказал, когда состоится встреча в Нормандском формате
18:50 Покраска металлических стеллажей: преимущества покрытия и особенности процесса