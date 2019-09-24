Политика Макрон рассказал, когда состоится встреча в Нормандском формате

2019-09-24 19:00 399

 

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча в нормандском формате может состояться в течение ближайших недель.

Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом Макрон заявил на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«В ближайшие недели», — сказал он, отвечая на вопрос, когда может состояться на перспективу встреча в Нормандском формате.

Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что встреча лидеров «нормандской четверки» может состояться после визита украинского лидера в США.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча лидеров «нормандской четверки» может состояться до конца сентября.

В Кремле ответили, что встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться в октябре в рамках Нормандского формата.

Позже стало известно, что встречу лидеров «нормандской четверки» отложили, потому что Россия «не может» принять в ней участие.

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