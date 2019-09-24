Макрон рассказал, когда состоится встреча в Нормандском формате

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча в нормандском формате может состояться в течение ближайших недель.
Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом Макрон заявил на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«В ближайшие недели», — сказал он, отвечая на вопрос, когда может состояться на перспективу встреча в Нормандском формате.
Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что встреча лидеров «нормандской четверки» может состояться после визита украинского лидера в США.
12 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча лидеров «нормандской четверки» может состояться до конца сентября.
В Кремле ответили, что встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться в октябре в рамках Нормандского формата.
Позже стало известно, что встречу лидеров «нормандской четверки» отложили, потому что Россия «не может» принять в ней участие.