Украина В Украине повысили штрафы за уклонение от налогов, но отменили уголовную ответственность

2019-09-26 11:15 300

Вступил в силу закон № 101-IX, который декриминализировал фиктивное предпринимательство. Ранее документ официально опубликовали в парламентском издании "Голос Украины". Из Уголовного кодекса изъяли статью 205 "Фиктивное предпринимательство", которая ранее предусматривала штрафы до 85 тыс. грн.

Повышен порог уклонения от уплаты налогов, после которого можно привлечь к ответственности согласно ст. 212 УКУ:

  • внушительные размеры - 1000 н. м., 960,5 тыс. грн; предлагается - 2 млн 881,5 тыс. грн
  • большой размер - 3000 н. м., 2 млн 881,5 тыс. грн; предлагается - 4 млн 802,5 тыс. грн
  • особо крупный размер - 5000 н. м., 4 млн 802,5 тыс. грн; предлагается - 6 млн 723,5 тыс. грн

Минимум доходов граждан, равный 50% прожиточного минимума для трудоспособного лица (в расчете на месяц), установленный законом на 1 января отчетного налогового года (в 2019 году - 960,5 грн).

При этом повышены штрафы за уклонение от уплаты налогов - с 17-34 тыс. грн до 51-85 тыс. грн.

За то же нарушение группой лиц или если в результате в бюджеты и госфонды не поступили крупные суммы денег, штрафы увеличили с 34-51 тыс. грн до 85-119 тыс. грн.

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