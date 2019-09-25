фото-видео фото Европу и Украину накрыл невероятный служебный флешмоб - TetrisChallenge

2019-09-27 22:12 120

Мир охватил новый задорный, хоть и немного служебный, флешмоб - TetrisChallenge. Полицейские, медики, военные, спасатели и даже сантехники педантично раскладывают на небольшой площадке весь инвентарь, который применяют в работе и фотографируют. Разумеется, дополнением к этому "набору" становятся и сами работники и служащие.

С высоты кажется будто этими вещами они играют в "Тетрис".

Челлендж появился в Женеве. Наши патрульные, спасатели и медики приняли вызов и также присоединились к нему. Пока еще не известно, как отреагирует на такой юмор их начальство (надеемся с пониманием, это ведь можно считать популяризацией профессии и т.п.), но вышло очень даже весело.