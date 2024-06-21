Мир В Соцсетях быстро набирает обороты новый флешмоб: "Я ненавижу роССию"

2024-06-21 22:12

В Соцсетях набирает обороты новый флешмоб. Пользователи пишут, что они ненавидели роССию задолго до того, как это стало мейнстримом.

При этом некоторые твиты уже набрали миллионы просмотров и ретвитов.

К флешмобу, в частности, подключились представители стран, у которых было тяжелое общее прошлое с "бешеной бензоколонкой".

Так, один из пользователей, пишет что он чех и что он "ненавидел рф до того как это стало круто". Свой твит он сопровождает фотографией российских танков в Праге в 1968 году.

Другой пользователь публикует фото кладбища, по всей видимости, где похоронены жертвы советско-финской войны. "Я – финн и я ненавидел россию до того, как это стало круто", – пишет он.

Аналогичные сообщения пишут представители Германии и Латвии, сопровождая их фото Берлинской стены и кадром вторжения СССР в Латвию.

К флешмобу присоединились и представители других стран: